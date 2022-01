‘Não lembro de nada’, diz Maria Rita sobre recordações da mãe, Elis Regina

Maria Rita abriu o coração ao falar sobre a mãe, Elis Regina, que morreu há exatos 40 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, a cantora, que perdeu a matriarca quando tinha apenas 4 anos de idade, falou com orgulho da artista e disse que não possui lembranças da época.

“É um lamento muito profundo por eu não ter conhecido essa mãe como eu merecia ter conhecido. Não me oponho a falar da minha mãe. Mas, para responder se as comparações me incomodam, estou cansada. Não vejo mais por que ficar nessa conversa. Tenho 20 anos de carreira, oito Grammys Latinos, minha carreira está sólida, tenho muita coisa para fazer”, começou Maria Rita.

“Não me lembro da voz, do cheiro, do toque, de nada. A terapeuta que me atendia em São Paulo acha que pode ter a ver com o trauma: ‘Sua mãe botou você para dormir e, quando acordou, você não tinha mãe. Isso não é coisinha pouca. E não importa se é Elis Regina ou não”, finalizou.

Elis Regina morreu no dia 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, após ter tido uma parada cardíaca provocada pelo consumo de álcool e drogas.