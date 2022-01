Nascido em RO e criado no Acre, cantor Choi lança “n sei pq vc me deixou”

Depois de lançar os singles “Lençol” e “Vai e Volta”, que compõem o primeiro EP de sua carreira, que estará disponível em breve, o cantor Choi dá continuidade aos lançamentos de seu novo álbum com a faixa “n sei pq vc me deixou”. A música chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (07) e conta com a produção assinada pelo próprio cantor junto a Christopher Luz.

A letra foi composta por um amigo do artista e tinha uma proposta totalmente diferente. Porém, ao escolher a música para fazer parte de seu novo projeto, Choi resolveu dar a sua própria interpretação e uma nova identidade ao sair do Pop comum para uma pegada mais Indie/Rock. A canção tornou-se uma das mais ricas em produção e valorizou ainda mais a letra triste e levemente conturbada. “n sei pq vc me deixou” é definitivamente um grito de desespero de alguém que está com o nó na garganta e precisa libertar o que sente.

Nascido em Guajará-Mirim, Rondônia, e criado em Rio Branco, Acre, Choi deixou a cidade onde cresceu aos 18 anos para iniciar sua carreira como cantor, em São Paulo. Hoje, se empenha em evidenciar sua veia artística em seus projetos, principalmente na música, buscando levar representatividade da sua região para todo o país. Ganhando notoriedade com o sucesso do TikTok, onde possui mais de 553 mil seguidores, o artista é um dos criadores da Nice House, a maior casa de influenciadores do Brasil, e já lançou clipes em grandes plataformas musicais, como Kondzilla, Ko Entertainment.

Letra:

Não sei pq você me deixou

Mó saudade que você deixou

Mas eu sei que um dia

Vai voltar pra mim

Não sei pq você me deixou

Mó saudade que você deixou

Mas eu sei que um dia

Vai voltar pra mim

Eu juro que eu vou te atender

Quero falar tanto pra você

Que tô me sentindo meio

Sozin, sozin

Me sinto um quebra cabeça meio incompleto

Quando olho pro lado e vejo cê não tá por perto

Peguei a caneta o coração e fiz um verso

Já fiz um verso

Me sinto um quebra cabeça meio incompleto

Quando olho pro lado e vejo cê não tá por perto

Peguei a caneta o coração e fiz um verso

Já fiz um verso

Não sei pq você me deixou

Mó saudade que você deixou

Não sei pq você me deixou

Não sei pq você me deixou

Mó saudade que você deixou

Mas eu sei que um dia

Vai voltar pra mim

Não sei pq você me deixou

Mó saudade que você deixou

Mas eu sei que um dia

Vai voltar pra mim

Eu juro que eu vou te atender

Quero falar tanto pra você

Que tô me sentindo meio

Sozin, sozin

Me sinto um quebra cabeça meio incompleto

Quando olho pro lado e vejo cê não tá por perto

Peguei a caneta o coração e fiz um verso

Já fiz um verso

Me sinto um quebra cabeça meio incompleto

Quando olho pro lado e vejo cê não tá por perto

Peguei a caneta o coração e fiz um verso

Já fiz um verso

Não sei pq você me deixou

Mó saudade que você deixou

Não sei pq você me deixou