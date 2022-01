O melhor dia do ano para usar apps de paquera é neste domingo (9/1)

O primeiro final de semana de 2022 para muitos foi marcado por festas, encontros, muito beijo e amor. E para quem segue a procura de um par, um romance, um date ou alguém para passar um tempo curtindo, não pode deixar de investir neste segundo domingo do ano, dia 9 de janeiro. Chamado de Dating Sunday, o dia é marcado pela ocupação dos solteiros nos aplicativos de relacionamentos.

Apesar do Dating Sunday ser o dia mais movimentado, de acordo com dados do Inner Circle, a atividade geralmente é maior durante as duas primeiras semanas de janeiro, tornando o mês inteiro um ótimo momento para começar a namorar. A previsão é que exista um aumento de 120% no número de membros criando perfis este ano.

E atenção, o horário de pico deve ocorrer entre 20h e 22h.

E não são apenas o número de membros que estão no radar de crescimento. De acordo com as previsões do aplicativo, neste Dating Sunday, o número de mensagens enviadas deve aumentar em 280%.

Além disso, a troca de números de telefones terá um aumento de 260%. E o número de matches crescerá em 240%.

Para mais dicas de como bombar seu perfil e arrasar neste Dating Sunday, leia esta matéria.