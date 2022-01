Os 15 anos de Sofia Satiko, confraternizações e cliques da virada de ano novo; confira a coluna da Léia

CONFRATERNIZAÇÃO

Servidores da CEDIAC estiveram reunidos para confraternização. O evento reuniu colaboradores e familiares em momento cheio de descontração. A festa já é tradicional e perfeita para celebrar a chegada de um novo ciclo de bom atendimento e interação entre os colegas de trabalho.

REAL CONVÊNIOS

Que tal iniciar o ano coberto pelo que tem de mais importante na atualidade? que é saúde e segurança para você e seus familiares! A Real central de convênios oferece planos acessíveis e que trazem o melhor custo benefício, vale a pena solicitar a visita de um representante e conhecer as opções oferecidas para real central de convenio.

15 ANOS

Linda a festa organizada em comemoração aos 15 aninhos da Sofia Satiko, filha do casal Nelson e Lina Graziela. Com todo seu bom gosto em cada detalhe Lina e equipe mais uma vez deram um show de bom gosto. A festa foi um sucesso e cheia de muita emoção e bons momentos.

VIRADA

HOSPEDAGEM

Uma boa dica para quem vem visitar o alto Acre é a Pousada Laurian, que oferece café da manha regional, espaço amplo, calmo e muito bem cuidado. Além da área de lazer com piscina, espreguiçadeiras e atendimento diferenciado.

GAZIN

Seu 2022 será o ano da virada com um colchão Gazin.

Sabe como deixar o seu 2022 um verdadeiro estouro, com muito sucesso e muitas realizações? É só descansar todos os dias do ano em um colchão Gazin. Então aproveite o Colchão da Virada Gazin. É toda linha de colchões em 10x sem juros no carnê com entrada só para março! Vá até a Gazin e garanta um estouro de qualidade, de conforto, de tecnologia, tudo para você acordar com aquela disposição e fazer acontecer. Tem colchões e camas box de vários tamanhos, com molas ou em espuma, tudo com entrada só para março. Tá pensando como vai ser seu 2022? Com o Colchão da Virada Gazin, seu ano novo vai ser um estouro. Garanta já o seu na Gazin e tenha o melhor ano da sua vida.