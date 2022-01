Paolla Oliveira deixa curvas à mostra em ensaio com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira não cansa de surpreender os fãs com seus belíssimos cliques nas redes sociais! Desta vez, a atriz abriu um álbum de fotos de um ensaio realizado em Fernando de Noronha, ao lado do namorado, Diogo Nogueira.

Nos registros feitos pelo fotógrafo Neuronha, o casal famoso surge dançando à beira da praia, tendo o pôr do sol como plano de fundo das imagens. “Dois pra lá, dois pra cá… Sob o sol desse paraíso”, escreveu a famosa na legenda do post.

Enquanto Diogo optou por posar para as fotos usando short e camiseta, Paolla Oliveira não economizou no estilo e sensualidade e deixou suas belas curvas à mostra. Na ocasião, a estrela usou um biquíni e um vestido todo rendado.

Na rede social, faltou espaço para tantos elogios! Por lá, fãs e amigos do casal deixaram muitas mensagens carinhosas para eles. “Que amor”, disse Carolina Dieckmann. “Eita lindeza”, comentou Ale de Souza. “Lindos e maravilhosos”, escreveu uma amiga. “Homem de sorte! A mulher mais linda do brasil”, elogiou outro seguidor.

Clique íntimo

No último fim de semana, um clique íntimo de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira deu o que falar nas redes sociais. No registro, o casal aparece deitado na cama, deixando apenas as pernas entrelaçadas à mostra.

Nos comentários da postagem, diversos fãs e famosos deixaram mensagens ousadas. Uma delas, foi feita por Tatá Werneck. “Vocês estão pelados ou com short jeans?” quis saber a humorista. “Casalzão”, elogiou ela logo em seguida.