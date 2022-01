Patrícia Abravanel e seu marido são vistos ao lado de foragido da lei em culto evangélico

A reunião entre eles ocorreu na igreja evangélica brasileira em Orlando, na Flórida. No entanto, além de Patrícia, Fábio e Allan, também estavam o ex-jogador Rivaldo e com o pastor André Valadão, da Igreja Batista Lagoinha.

No entanto, quando a igreja publicou a imagem, acabou não marcando o blogueiro Allan dos Santos. Sendo assim, Patrícia Abravanel, que deixou seus programas no SBT por um tempo, sentou ao lado do bolsonarista procurado pela Justiça. Há alguns meses, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, pediu a prisão Allan dos Santos.

Inclusive, Polícia Federal ordenou que colocasse o nome de Allan, na Difusão Vermelha da Interpol e acionou a embaixada dos Estados Unidos.

O Blog do Noblat, do Metrópoles, revelou que Patrícia Abravanel e Fábio Faria sabiam que Allan estaria no evento. Além disso, o deputado conversou com Bolsonaro antes de aceitar o convite.

“E ouviu dele o seguinte conselho: é justamente em horas de aperto que não se deve abandonar os amigos. Bolsonaro costuma abandonar, mas no caso de Allan, tem feito tudo o que pode para protegê-lo”, escreveu o jornalista.

Patrícia Abravanel sabia que Allan estaria lá

Desse modo, o jornalista Igor Gadelha, também do Metrópoles, teve acesso ao texto enviado pelo ministro para um grupo de WhatsApp:

“Amigos, só para deixar vocês (sic) informados. Fui para um evento na igreja Lagoinha em Orlando do Pastor André Valadão que apoia o PR e é muito meu amigo e da família. Fui fazer uma palestra sobre o cenário político no Brasil com outros convidados”.

Ele disse que “de última hora chegou de surpresa o Allan dos Santos que as vezes (sic) apoiador do governo e outras muito crítico ao governo e membros do governo, eu por exemplo sou um alvo constante”.

“Enfim, quiseram ontem fazer uma grande matéria de que o governo brasileiro tinha ajudado ele a fugir e que a minha presença significaria um apoio do governo ao Allan. Fiz uma nota de que não sabia que ele estaria no evento e se eu soubesse eu não teria comparecido. A nota cessou as especulações”, afirmou.