Poliana Rocha, esposa de Leonardo, surge com ex do sertanejo em foto rara e faz revelação

Poliana Rocha, jornalista e esposa de Leonardo, usou as redes sociais no último final de semana para revelar como é a sua relação com a ex do cantor, Maria Aparecida, que é mãe de Pedro Leonardo.

Por ser mãe de um filho com o sertanejo, Maria mantém contato com Poliana e faz algumas visitas à família da famosa. A jornalista disse que não possui nenhum problema entre as duas e que, na relação entre eles, prevalecem o “respeito e carinho”.

“Recebo ela há uns 12 anos, e recebo com muito carinho! É uma mulher incrível, já conversamos muito e nossa relação é baseada em muito respeito e carinho. Obs: suas roupas estão separadas! Minhas doações de roupas são dela, separo com carinho para ela!”.

Na foto compartilhada por Poliana, ela aparece ao lado de Maria Aparecida durante a virada do ano. Leonardo e a mãe de Pedro foram casados entre 1985 e 1988. Rocha, por sua vez, está casada com o sertanejo desde 1995.

Poliana Rocha desabafa ao lembrar de fase difícil no casamento com Leonardo

Em dezembro do ano passado, a jornalista usou as redes sociais para desabafar sobre a fase difícil que passou com o marido, Leonardo. Nas redes sociais, a famosa compartilhou um registro em família para explicar o momento que passava.

“Estava em uma fase muito difícil do meu casamento. E o Zé abraçava o pai e me abraçava e acabava me desmontando, sem saber de nada, na sua pureza de criança“, comentou ela na ocasião.

Em outro momento, Rocha foi questionada sobre estar sendo traída pelo marido. Logo, Poliana disse que não gostaria de saber sobre isso caso fosse realmente verdade. “Sei lá! E se você souber, por favor, não me conta! Não quero saber. Minha vida está boa demais, graças a Deus”, disparou ela.