Por conta da covid, procissão de São Sebastião é cancelada pelo 2º ano consecutivo em Xapuri

Para a tristeza de milhares de fieis que anualmente recorrem às bênçãos de São Sebastião durante a maior festa do Acre dedicada ao padroeiro, em Xapuri, a tradicional procissão com presença física de público não será realizada pelo segundo ano consecutivo no interior do Acre, neste 20 de janeiro de 2022.

O motivo é a explosão de casos de covid-19 em todo o Estado, além do surto de influenza que vem sendo enfrentado, inclusive no município.

A caminhada pelas ruas da cidade com a imagem do mártir, que já chegou a contar com 20 mil católicos em edições anteriores, será substituída por uma carreata, que está marcada para as 17h desta quinta-feira (20).

A informação foi dada à reportagem do ContilNet por um dos organizadores do evento, o professor Nader Sarkis.

“Infelizmente, tivemos que tomar essa decisão, por conta da pandemia. O objetivo da igreja é preservar vidas”, comentou.

Uma celebração campal, em frente à paróquia, será realizada antes da carreata.

Até semana passada, a igreja tinha a expectativa de fazer a procissão, como noticiou o ContilNet, mas o cenário epidemiológico não se mostrou ideal para o evento.