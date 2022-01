Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança nesta quarta Campanha IPTU premiado; veja como funciona

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul lançou, nesta quarta-feira (26), a campanha “IPTU Premiado”, para incentivar os proprietários de imóveis a pagar o Imposto Territorial Urbano. O município vai sortear diversos prêmios para os moradores que quitarem as dívidas com o fisco municipal.

A iniciativa servirá para os donos de imóveis que estão com o IPTU em atraso e, principalmente, para aqueles que fizerem o pagamento dentro do prazo de vencimento.

“Tivemos uma inadimplência muito alta em 2021, o que fez a prefeitura instituir o IPTU Premiado, que é uma lei permanente. Temos uma inadimplência de 70% e fica difícil fazer uma contrapartida de serviços com esses números”, explicou o procurador do município, Rafael Sanson.

Para o morador pagar a cota única, o vencimento do IPTU será no dia 22 de março, ou para pagamento da primeira parcela para quem optar pelo parcelamento.

O prefeito Zequinha Lima lembrou que, ao melhorar a arrecadação do município, a população ganha em investimentos.

“Podemos melhorar mais ainda os serviços prestados para a população se todo mundo pagar seu IPTU e a taxa de limpeza. Por isso, estamos lançando o IPTU Premiado como uma forma de incentivar as pessoas a pagarem em dia seus impostos. Não estamos criando novos tributos, nem aumentando os valores. O que estamos é dando um incentivo a mais para que as pessoas possam pagar seus impostos”, esclareceu o prefeito.

A prefeitura também anunciou que vai deixar e entregar carnês nas casas para o pagamento dos impostos. A partir de agora, o dono do imóvel poderá ter acesso aos boletos por meio da Internet.

“Vamos economizar em média de R$ 200 mil só com esse trabalho que vamos deixar de fazer. Vivemos na era digital e todo mundo tem acesso a internet, por isso, não vamos mais entregar o IPTU e taxa de limpeza pública nas casas. Esse serviço será feito por meio do site da prefeitura e, mesmo para quem não tiver Internet, a pessoa vai no Centro de Atendimento ao Cidadão, na prefeitura, ou na Oca, que nosso servidor vai imprimir esses boletos”, informou Zequinha.

Fotos: Assessoria