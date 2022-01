Preocupada, Globo emite nota interna após surto de casos de Covid-19

A TV Globo emitiu uma nota interna nesta quinta-feira (6) após ao menos 144 funcionários testarem positivo para a Covid-19 em um período curtíssimo de tempo. Assustada com a proliferação da variante ômicron, o canal pediu cuidado redobrado aos funcionários.

“Com o atual cenário de aumento de casos, precisamos que todos estejam bem atentos ao que podemos fazer para evitar a transmissão do coronavírus e suas variantes”, dizia um trecho do texto publicado pelo ‘Metrópoles’.

No comunicado, a Globo também pede a atualização das doses da vacina e reforça a necessidade do uso de máscaras e medidas de prevenção, como a higienização das mãos. A empresa também disponibilizou para os funcionários um número de telefone com um tira-dúvidas sobre o vírus.

No comunicado, a Globo também comunica que desde o início da pandemia foram registrados na emissora 3.818 casos da doença. Do total, 3.569 estão recuperados.13 mortes foram registradas desde março de 2020, quando a OMS decretou a pandemia.

ELA VOLTOU!

A atriz Thaís Fersoza está de volta às telas da TV Globo. Esposa de Michel Teló, a artista irá apresentar a segunda temporada do The Voice+ ao lado do apresentador André Marques, com quem já trabalhou anteriormente no folhetim Malhação, mais de duas décadas atrás.

A mãe dos pequenos Teodoro e Melindaficará responsável por apresentar os bastidores do reality musical, que tem na competição aspirantes a cantores com mais de 60 anos. Ela substituirá Talita Rebouças, que apresentou a primeira edição do formato sênior.