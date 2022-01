Rafinha é desligado do Coritiba: ‘Fui pego de surpresa’

A quinta-feira do Coritiba começou agitada. Em reunião com a diretoria, o ídolo Rafinha foi desligado do clube para a temporada 2022.

A decisão pegou o atleta de surpresa, já que havia se apresentado com o restante do elenco no começo desta semana.

‘Não sei nem o que dizer. Fui pego de surpresa. Eu tinha decidido cumprir meu contrato. Era o clube onde queria encerrar minha carreira, mas disseram que eu não faço mais parte dos planos. Não sei o que vou fazer, vou pensar, conversar com a minha família, se eu encerro minha carreira, se eu analiso propostas. Vamos ver o que vai acontecer. Sigo com muito carinho e amor por esse clube, que eu torço e minha família torce’, disse Rafinha, ao ge.

O contrato de Rafinha com o Coxa iria até abril. Na reta final da temporada 2021, o próprio atleta deixou o futuro em aberto, mas decidiu continuar no clube do coração.

Em duas passagens no Coritiba, Rafinha disputou 268 partidas e anotou 48 gols pelo clube do Alto da Glória.