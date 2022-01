Rio Branco vai sediar a I Conferência de Dança do Acre durante três dias de janeiro

Rio Branco, a Capital do Acre, será sede da I Conferência de Dança do Estado do Acre, um evento gratuito que reunirá representantes de diversos municípios e conta com estreia de espetáculo de dança e uma extensa programação. O evento ocorrerá nos dias 07, 08 e 09 de janeiro e abre as atividades do ano de 2022 da Associação de Dança do Estado do Acre (ASDAC).

A Conferência de Dança do Estado do Acre (Condacre) conta com o do Movimento de Dança do Acre (MODA). O local da Conferência será a Casa da Gameleira, localizada na região do Calçadão em homenagem à árvore na qual o fundador da Capital, Neutel Maia, teria ancorado seu barco, há 139 anos, no Segundo Distrito.

O evento reunirá representantes e grupos atuantes, filiados e não filiados à ASDAC, para discutir e deliberar políticas públicas direcionadas à formação técnica e profissional em dança no Estado do Acre. De acordo com a organização do evento, a programação conta com debates de grupos de trabalho em formação, apresentações de dança, estreia do espetáculo “Cubo” do coletivo Iluminar e lançamento do livro “De Ponta a Ponta, cruzando Olhares para a Dança no Acre”, de Flávia Meireles e Valeska Alvim.

A Conferência tem o intuito de promover o debate sobre a dança acreana à nível municipal e estadual, possibilitando o intercâmbio e disseminação de conhecimento. A primeira Conferência também abordará uma temática focada na formação em dança e políticas públicas, com propostas apresentadas por grupos de trabalhos que serão votadas por delegados. No ato do credenciamento, os delegados serão formados pela indicação de um representante de cada grupo. Rio Branco por ser a cidade que detém mais de 20 grupos de dança, filiados e não filiados na ASDAC, terá o maior número de representantes durante a conferência.

O evento é gratuito e está com inscrições abertas de forma no link da plataforma Event3, com acesso ao seguinte endereço eletrônico: https://www.even3.com.br/condacre2022. Todos da área de dança podem se inscrever e participar para receber um certificado. Porém, a votação será restrita a apenas um integrante por grupo ou por representação dos municípios presentes e confirmados.

A I Conferência de Dança do Estado do Acre é financiada pelo edital de Arte e Patrimônio da Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil, com realização da Associação de Dança do estado do Acre (ASDAC) e apoio do Movimento de Dança do Acre (MODA). Dentre os participantes, estão convidados representantes das instituições, Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM, Fundação Garibaldi Brasil – FGB, Universidade Federal do Acre – UFAC, Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre – IEPTEC, Usina de Artes João Donato, e parlamentares.

Serviço:

Quando: dia 07/01/22, das 16h às 20) | dia 08/01/22, das 08h às 20h30 | dia 09/01/22, a partir das 08h;

Onde: Casa de Cultura da Gameleira, Rua Cunha Matos, 531, Seis de Agosto, Rio Branco-AC;

Evento gratuito, voltado ao público da dança;

Inscrições no link: https://www.even3.com.br/condacre2022