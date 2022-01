Saiba quem foram os ex-BBBs que já morreram; 3 estiveram no BBB9

Buba faleceu em Curitiba, no Paraná, após uma batalha contra um câncer no abdômen. Na sua edição, ele foi o 6ª eliminado do reality.

Max Porto, campeão da nona edição, esteve no velório e prestou sua solidariedade à família do amigo.

O paulistano André Almeida, conhecido como Caubói, outro participante do BBB9 , foi assassinado em sua chácara em Alumínio, no interior de São Paulo, em 2011. O crime segue sem solução até hoje. Na sua edição, ele foi o 1º eliminado.

Nonô, um dos participantes mais velhos a entrar na casa mais vigiada do Brasil faleceu após uma batalha contra um câncer em São Carlos, interior de São Paulo. Na sua edição, ele foi o 2ª eliminado do programa.

A mineira Josiane Oliveira, participante do BBB9 , morreu aos 43 anos no dia 4 de setembro de 2021. Ela foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) em São Paulo.

Mais de 300 participantes já passaram pela casa mais vigiada do Brasil nas 21 edições do Big brother Brasil , reality show da TV Globo cuja próxima edição estreia dia 17 de janeiro.

