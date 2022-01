SBT comemora liderança de Tiago Abravanel no ‘BBB22’; Globo responde

A rivalidade entre o SBT e a Globo ficou no passado após a entrada de Tiago Abravanel no “BBB 22”. Nesta sexta-feira (28), a emissora de Silvio Santos comemorou a liderança de Tiago no reality global.

Tiago Abravanel conquistou a prova com Pedro Scooby e acabou ficando com o maior poder da semana. Com isso, a Globo colocou foto de Silvio Santos no quarto do líder, além de itens que fazem referência ao SBT, como a maçã do programa “Fantasia”.