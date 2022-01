Sesc no Acre abre matrículas para o curso de desenho e pintura; saiba como participar

A unidade do Serviço Social do Comércio – Sesc de Rio Branco disponibiliza o curso de desenho e pintura para o público, ofertado o ano todo pelo artista plástico Darci Seles. As aulas estão abertas para crianças a partir dos 7 anos e pessoas da terceira idade.

A pintura traz inúmeros benefícios tanto às crianças quanto aos adultos, como o desenvolvimento do cérebro, já que, quando se desenha, trabalha-se tanto lógico quanto o criativo; o desenvolvimento e fortalecimento da motricidade fina, por meio do uso de ferramentas usadas na pintura, que ajudam a fazer movimentos com mais precisão; e a comunicação e o emocional, visto que, pelo desenho, é possível expressar sentimentos.

O curso de desenho e pintura para terceira idade pode funcionar como uma arte terapia, uma vez que proporciona diversas vantagens para a saúde e bem-estar do idoso, tais como o estímulo à memória e a criatividade, desenvolvimento de novas habilidades, capacidade de organização e prevenção de doenças como Alzheimer.

A partir de 07 anos

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: 16h às 18h ou 18h às 20h | Local: Sesc Centro

TERCEIRA IDADE

Dia: Quartas-feiras

Horário: 16h às 18h | Local: Sesc Bosque

As matrículas já estão abertas, para mais informações sobre o curso, entre em contato pelo número: (68) 3302-1053.