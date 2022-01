Simone chora após saber diagnóstico brutal da irmã, Simaria, e fim da dupla é anunciado: “Orando”

“Achei que meu psicológico ia parar. Eu continuei a fazer o trabalho sem ela, e, todas as vezes que eu olhava e não via ela, destruía meu coração. Eu perguntava para Deus, ‘quando ela volta pra mim?’, ‘quando ela vai voltar para perto de mim?”, disse ela.

Já a cantora Simone, na época, teve que assumir os shows da dupla. Sendo assim, vale destacar que Simone, que chora ao descobrir doença de Simari a , sofreu muito com toda a situação e com a pressão. Desse modo, durante uma entrevista ao Fantástico, a sertaneja se emocionou.

O fato disse é que em 2018, Simaria passou por momentos bem delicados ao ser diagnosticada com tuberculose e acabou tendo que ficar longe dos palcos no mesmo período.

Em 2015 a dupla sertaneja Simone e Simaria apareceram no cenário do sertanejo nacional, e a parceria quase chegou ao fim depois de três anos. Além disso, na mesma época Simaria recebeu o diagnóstico de uma doença.

