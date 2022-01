Thaís Fersoza, após ser contratada pela Globo, surge com maiô cavado e exibe curvas: “Linda”

Nesta quarta-feira (12), a esposa de Michel Teló, e nova contratada da Globo, Thaís Fersoza deixou os fãs babando. Em suma, a beldade colocou o corpão pra jogo, e mostrou que mesmo após dar à luz duas vezes, conseguiu voltar ao corpinho antigo.

“E por aí? O sol também apareceu?”, perguntou ela no vídeo publicado em seu Instagram. Sendo assim, na publicação, inclusive, a apresentadora surge com um maiô extremamente cavado, mostrando suas belas curvas. Além disso, a morena mostrou que é linda ao natural.

Dessa maneira, nos comentários, os fãs obviamente foram à loucura e só elogios para Thaís Fersoza. “Você tem uma luz abençoada. Deus abençoe seu dia”, comentou um. “E esse maiô lindo? Te caiu muito bem”, afirmou outro. “Que corpo é esse? Conta o segredo”, pediu um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thaís Fersoza está ao lado de Michel Teló na Globo

Entretanto, a mãe de Melinda e Teodoro também está com muitas novidades! Em resumo, Thaís Fersoza é a nova apresentadora do The Voice+. Desse modo, neste novo formato quem concorre são os idosos, com mais de 60 anos. A esposa de Michel Teló, que é um dos técnicos, assume o lugar de Talita Rebouças, que apresentou a primeira edição do formato.

“Sou encantada com a versão ‘The Voice+’, em que pessoas com mais de 60 anos sobem ao palco para cantar e realizar seus sonhos. Nunca é tarde para começar. E fazer parte disso está sendo muito emocionante para mim”, disse a nova contratada da Globo ao Gshow.

André Marques, inclusive, comemorou a contratação de Thaís na Globo. “Estou muito feliz com a notícia. Eu conheço a Thatá há mais de 20 anos, quando fizemos juntos ‘Malhação’, e nossos personagens tinham um namorico. Além disso, ela é casada com o Teló, que eu tive o prazer de conhecer também. Thatá é mega talentosa e, sem dúvida, chega à família Voice para somar”.