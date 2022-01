Thaís Fersoza escancara crise de choro nos bastidores da Globo após fim com Michel Teló

Desse modo, em um bate-papo sincero com o GShow, a atriz revelou estar ansiosa para dividir os bastidores da Globo, com André Marques.

“Estou tão feliz, tão grata, tão realizada. Eu desejei tanto esse momento de mostrar o meu lado como apresentadora. Sou muito fã do programa, sempre acompanhei. E o ‘The Voice +’ fala diferente comigo. Os nossos sonhos nunca se perdem, estão sempre ali guardados no nosso coração. Vai ser muito emocionante, uma experiência inesquecível.”, revelou Thaís.

Além disso, Thaís Fersoza, que expõe choro nos bastidores da Globo, afirmou que já viu de perto, muito choro nas gravações do reality da Globo. Mas não para por aí! A esposa de Michel Teló afirmou que ela mesma já foi aos prantos.

“Nos bastidores, é uma sensação mesmo de unificação, todo mundo envolvido, emocionado. É feito com carinho, com dedicação. Tem uma sintonia, uma energia, um calor de querer fazer acontecer. Eu acho mágico. Desde que comecei a gravar, já me emocionei bastante“, seguiu a famosa.

Por fim, Thaís falou com encantamento sobre o assunto. “Fazer parte de um reality, uma competição de TV, só se for assim, apresentando, entrevistando, cobrindo os bastidores. […] Gosto de fazer parte bem do jeitinho que estou fazendo, dando voz a outras pessoas“.

