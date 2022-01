Tiago Leifert revela câncer da filha e faz alerta a pais sobre doença rara

Tiago Leifert e Daiana Garbin revelaram hoje, em vídeo publicado no Instagram, que a filha dos dois, Lua, está com um câncer raro nos olhos, chamado retinoblastoma — que acontece nas células da retina. O diagnóstico foi feito em outubro do ano passado.

Começando o vídeo, Daiana contou que foi Tiago quem notou um “movimento irregular” nos olhos da menina de pouco mais de um ano.

“A gente está tratando há quatro meses e pensamos longa e duramente se íamos falar alguma coisa, e o consenso entre família e amigos é que não, que não deveríamos falar nada e focar no tratamento. Vocês que acompanham o casal sabem que a gente é extremamente discreto. A Lua raramente aparece. Só que depois da última quimio a gente começou a mudar um pouco de opinião, que é saber tudo o que a gente sabe e não dividir com você que é pai ou mãe”, disse Tiago Leifert.

