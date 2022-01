Tratando câncer: marido de Rita Lee publica foto da cantora careca e emociona fãs

Foi uma onda de amor, carinho e desejo de pronta recuperação em 2022. Aniversariante do dia 31 de dezembro, quando completou 74 anos, Rita Lee, que está tratando um câncer no pulmão, recebeu muitas mensagens desejando parabéns e um 2022 próspero. Na sexta-feira, seu marido, o músico Roberto de Carvalho, usou seu perfil nas redes para prestar duas homenagens à mulher. Na primeira, postou uma foto antiga do casal com o seguinte texto: “Que ano difícil meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência. Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre”.

A segunda postagem Roberto publicou uma foto de Rita, já em tratamento contra o câncer, diante de um bolo para o parabéns. Diversos amigos famosos comentaram, desejando saúde, alegria e amor em 2022, entre eles Maria Gadu, Fafá de Belém e Evandro Mesquita. Em maio, Rita Lee surpreendeu seus admirados com uma notícia inesperada sobre seu estado de saúde. Durante exames de rotina ela foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo. A descoberta foi feita durante check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e realizou sessões de imuno e radioterapia. Em comunicado postado em suas redes sociais a equipe da cantora escreveu: “Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. “Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr.Óren Smaletez, Prof Dr. José Ribas M. de Campos, Drª Carmen Silva Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, já se encontra em casa, e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e a Luz Divina”, diz a mensagem postada. Em setembro, Rita lançou a música “Change” e declarou seu amor pelo marido: “É minha música nova em parceria com meu amor, o Rob (Roberto de Carvalho), maestro do bom gosto, chique, gostoso e talentoso. Meu parceiro musical perfeito e pai dos meus filhos. A coprodução é do Gui Boratto, que a gente convidou pois estava querendo dar uma passeada nesse universo mais dançante. E a música tem a ver com esse meu lado mutante, que tenho desde que nasci. O que a gente mais quer no mundo nesse momento? Mudar! Mudar para melhor, para mais consciência, mais luz.”