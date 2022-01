A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, iniciou as investigações que apuram uma troca de tiros envolvendo o ex-diretor do presídio da cidade e policial penal Aslan Barbosa e um outro homem suspeito de furtar dois relógios e um celular.

O caso ocorreu na terça-feira (4), quando os dois se envolveram numa discussão. Barbosa contou à polícia que tentava recuperar os objetos que o outro envolvido teria furtado, quando o homem atirou, ele reagiu e acertou o ombro do homem.

“Fala que revidou a injusta agressão. O agressor efetuou um disparo contra ele que revidou esse disparo e acertou no ombro. Antes teve discussão. Esse sujeito tinha furtado de uma determinada pessoa dois relógios e um celular e ele tentava recuperar estes objeto”, disse o delegado Vinícius Almeida que investiga o caso.

Veja a matéria completa em: Troca de tiros envolvendo policial penal, que é ex-diretor de presídio, deixa um ferido no interior do AC