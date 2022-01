Uber Eats joga a toalha e vai parar de fazer delivery de restaurante no Brasil

O Uber desistiu de fazer delivery de restaurantes no Brasil, diante das dificuldades de concorrer com o iFood, que detém mais de dois terços do mercado. A última entrega será feita em 7 de março.

A informação foi primeiro publicada pelo site Brazil Journal e logo confirmada pela empresa em comunicado.

A saída da Uber reduz ainda mais a concorrência em mercado dominado pelo iFood, acusado pelas rivais de práticas monopolistas. No fim de 2020, o colombiano Rappi pediu uma investigação contra o iFood no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que proibiu o app de delivery de exigir exclusividade em novos contratos com restaurantes, em decisão provisória.

Sem o UberEats, o iFood nadará praticamente sozinho no segmento, uma vez que o Rappi está longe de imprimir presença geográfica que vá além das regiões centrais das principais cidades.

“A partir de agora, a empresa vai trabalhar em duas frentes: com a Cornershop by Uber, para serviços de intermediação de entrega de compras de supermercados, atacadistas e lojas especializadas; e de entrega de pacotes pelo Uber Flash”, disse a empresa, no comunicado.

De acordo com a empresa, ela também expandirá o Uber Direct, que permite que lojas façam entregas no mesmo dia para seus clientes:

“Esta modalidade cresceu cerca de 15 vezes em número de viagens ao longo dos últimos 12 meses, impulsionada pela demanda de grandes marcas que aderiram ao serviço.”