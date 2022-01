‘Veio como uma bomba’, relata Luciano Szafir após 3º diagnóstico de covid

Ainda enfrentando as sequelas da covid-19, Luciano Szafir, 53 anos, que testou positivo pela terceira vez, relatou como foi receber novamente o diagnóstico do vírus.

O ator foi infectado pela segunda vez em junho de 2021, quando chegou a ser intubado devido às complicações do coronavírus. No início de julho, ele precisou se submeter a algumas cirurgias, entre elas a colostomia na região do intestino, que sofreu perfuração devido ao uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar.

“Soube do resultado [que havia testado positivo para a Covid-19 pela terceira vez] durante a preparação da colonoscopia, que é um exame preparatório para a reversão da bolsa de colostomia. Para entrar no hospital, precisei fazer o PCR. O positivo veio como uma bomba, uma sensação muito ruim. Ainda mais depois de tudo o que passei. Tive consequências graves. A primeira noite depois que soube que tinha me contaminado pela terceira vez foi muito ruim. Com medo mesmo da doença evoluir. Mas, graças a Deus e à vacina, os sintomas foram leves. Tive apenas dores de cabeça”, contou em entrevista à “Quem”.

“Meus filhos e minha mulher não foram contaminados”, completou o pai de Sasha Meneghel – que é casado com Luhanna Melloni, com quem tem Mikael, de 6 anos, e David, de 8.

Luciano disse ainda que se questionou muito sobre como se contaminou pela terceira vez.

“Eu que já estava recluso, fiquei ainda mais com o aumento de casos [da Covid-19]. Mas a Ômicron é muito contagiosa. O psicológico abala, mas a terapia me ajudou muito. E o fato de não ter sentido falta de ar me deixou mais tranquilo. Agora é torcer para negativar e seguir a vida, me cuidando ainda mais”, finalizou ele, que contraiu o vírus pela primeira vez em fevereiro de 2021.