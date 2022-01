Vídeo: Scooby se descuida e mostra seu “scoobynho” durante o banho no BBB22

Se tem uma editoria que não falha nunca desde os primórdios do Big Brother Brasil são os flagras durante o banho. E neste ano não seria diferente. Pedro Scooby foi uma das vítimas do BBB22 e deixou uma parte de seu “scoobynho” à mostra.

A cena foi registrada na semana passada e já viralizou no Twitter. O surfista usou uma bermuda com elástico na cintura para fazer sua higiene pessoal e acabou esticando demais a peça, deixando parte de seu membro à mostra.

Muitas pessoas já haviam se declarado “scoobyzadas” antes do flagra. Não sei se a cena abaixo mudou algo no pensamento de quem ainda não havia sido impactado com o carisma do ex-marido de Luana Piovani.

Quem também mostrou demais no banho foi Luciano Estevan, primeiro eliminado da casa. Pela maneira como o rapaz manipulou seu corpo na hora da ducha, a impressão que fica é de que ele realmente estava querendo ser famoso, independentemente do motivo…

Quem publicou os momentos foi o perfil Flagras Realitys, do Twitter, que tem uma coletânea de nudes dos participantes de diversos realities da TV brasileira.