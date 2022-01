Viih Tube exibe hematoma enorme no bumbum após queda: “Dói muito”

A influencer e ex-BBB Viih Tube se machucou feio no bumbum durante uma festa na sua casa na madrugada deste sábado (8/1). Ela mostrou o resultado do tombo em seus Stories do Instagram.

“Gente, eu esqueci de contar para vocês, eu levei um tombo na escada ontem”, iniciou. Segundo ela, o também ex-BBB Gui Napolitano, que foi um dos convidados, disse que a região não estava roxa, mas, ao sentir bastante dor, ela decidiu checar e viu que tinha um hematoma enorme.

“Dói muito, me lembrem de colocar antiderrapante na minha escada? Eu não quero mais cair”, pediu.

Napolitano, aliás, dormiu na casa da influenciadora, que chegou, até mesmo, a preparar um café da manhã para ele.