Wanessa, vende mansão por R$ 5 milhões, expõe desfecho com marido, e assume: “Dinheiro não é problema”

Wanessa Camargo e o marido estão passando por uma boa fase no que se trata das finanças. Em junho de 2021, o casal vendeu a Mansão de Alphaville, localizada em Barueri, região metropolitana de São Paulo, por R$ 5,3 milhões. Juntos há doze anos, o casal Wanessa Camargo e Marcuz Buaiz, conseguiram vender em poucos meses a mansão dos sonhos que conquistaram, para o investimento em outros projetos.

Em resumo, no momento eles tem uma casa de veraneio no Espírito Santo. Vale lembrar que Marcus Buaiz trabalha com investimentos financeiros e tem um quadro no canal do BTG Pactual Digital, um banco de investimentos. Desse modo, neste quadro Marcus convidou a esposa para opinar sobre dinheiro e investimentos.

Durante o quadro “Conselhos de Negócios”, a cantora comparou dinheiro a uma faca: “Alguém me explicou que o dinheiro, assim como uma faca, é um instrumento neutro. O dinheiro não é o problema. Assim como a faca que serve pra cortar um alimento, também pode ser para matar alguém. Então o dinheiro em si, a energia dele é neutra. É o que você faz com o dinheiro que muda a energia do dinheiro”, Wanessa explicou, em relação a não disperdiçar e investir sua fortuna em coisas necessárias.

Wanessa revela sua visão sobre o dinheiro

Além disso, ela ainda revela, em entrevista ao marido, que começou a olhar para o dinheiro de forma diferente. Vendo tudo o que ele proporciona, desde as coisas básicas para a sobrevivência até o conforto