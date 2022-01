Zilu não se aguenta mais e expõe o que descobriu com Wanessa Camargo: “Faz dez anos”

Zilu Godói é aquela avó que ama tietar os netos e sempre que podem, está presente. Exemplo disso é que mesmo longe do Brasil, ela faz questão de expor seu amor por seus 4 netos.

Sendo assim, ao comemorar o aniversário de 10 anos de José Marcus, primeiro filho de Wanessa Camargo e também primeiro neto de Zilu, a empresária fez uma linda declaração e falou sobre o amor que descobriu. Uma vez que ser avó é como ser mãe de novo, a veterana detalhou esse sentimento.

“Hoje faz dez anos que ele me ensinou que o amor de vó é insuperável!!! Hoje é dia de José Marcus! Dia de agradecermos a Deus por ter nos presenteado com sua vida e luz! Meu príncipe, qualquer palavra é insuficiente para transcrever todo amor que a vovó tem por você!”, iniciou Zilu.

Em seguida, ela deu os parabéns para o pequeno e destacou todo o seu amor. “Parabéns pelo seu dia, e obrigada por ser nosso melhor presente nessa data tão especial! Deus abençoe seus dias com vida em abundância, muita saúde, muitas alegrias e luz no seu caminhar! Vovó esta longe, mas com vc sempre em pensamento e dentro do coração… Feliz Aniversário!!! Te amoooo”, disse Zilu.

ZILU DÁ RECADO PARA WANESSA

Aliás, além de uma grande avó, Zilu também é uma grande mãe. Tanto que, ela fez uma linda declaração para Wanessa no aniversário de 39 anos. “Menina, mulher, mãe, esposa, cantora, intérprete, filha, irmã, de faces e fases, essa é minha super star @wanessa! Dona do talento e do dom que Deus lhe concedeu, e dona de milhares de corações por mérito de sua alma nobre e gentil! Forte e destemida, ela é sinônimo de força, resiliência e autenticidade! Tem muiiiiito de mim… mas também tenho muiiiito dela… é meu orgulho, mas acima de tudo, é fruto do meu ventre e parte de mim! Feliz aniversário, minha princesa… Vc merece o mundo… e como disse seu pai: Mundo de World, World com “W”, e “W” de WANESSA!!!! Te amo infinito”.