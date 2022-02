Anderson Leonardo, do Molejo, revela relações com homens no passado e diz que não era ‘de graça’

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, não fugiu da raia e falou de relações que manteve com homens no passado. Ao ser questionado sobre a situação, o pagodeiro respondeu com o bom humor sobre a dinâmica de como acontecia o envolvimento com os possíveis pretendentes.

“Um cara mais velho te dá um tênis, um lanchinho… Um cozinheiro colocava uns pratinhos melhores para mim, que eu tinha que transar mesmo… Ou você acha que o prato vinha de graça? Mas isso é passado”, disse o cantor, durante um papo ao canal “Cara a Tapa”, no Youtube.

Na conversa, Anderson abordou ainda temas como a trajetória no grupo musical – são cerca de 35 anos de Molejo -, a fama e os amigos famosos. Citou o momento difícil do grupo, quando deixaram a gravadora em que foram contradados por anos. Modesto quando é citado como referência para a nova geração, Anderson diz que gosta da geração de novos músicos:

“Não sei se sou referência ou não. Sei que eu adoro essa rapaziada que está chegando, adoro novidade.Porque a música é isso: todo mundo tem o seu espaço”.

Polêmica com MC Maylon

No ano passado, Anderson se envolveu em uma polêmica com o MC Maylon. Na época, ele fez uma denúncia de estupro contra o pagodeiro. O vocalista do Molejo, então, não negou o envolvimento entre os dois, mas alegou que a relação foi consentida.

Posteriormente, Maylon admitiu que teve relações sexuais com Anderson antes da ocasião em que alegou ter sido estuprado.