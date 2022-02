Após sofrer agressão, Natália, do BBB22, é homenageada com boneca

Representatividade importa! O artista plástico Vanio Tomé criou uma boneca inspirada na participante Natália Deodato, do BBB22. Negra e com vitiligo, a “mini” Nat criada pelo artista carrega as mesmas características que a designer de unhas mineira. Tomé também foi o responsável por criar bonecas de Bruna Marquezine, Marília Mendonça e Beyoncé.