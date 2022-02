Após ter fortuna vazada, Gusttavo Lima desiste de comprar ilha e investe R$275 milhões em fazenda

De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo Movimento Country o sertanejo está envolvido na compra de uma fazenda no estado do Mato Grosso avaliada em mais de R$275 milhões.

A compra da fazenda vem de uma história que começou ainda em outubro de 2020, onde o cantor foi homenageado durante a LIVE realizada no estado do Mato Grosso. A live O Embaixador no Agronegócio foi transmitida de uma enorme fazenda de soja, no Mato Grosso, sem plateia. Apenas sendo transmitida através do canal do sertanejo no YouTube.

Na ocasião, o cantor recebeu pelo show, Gusttavo o valor de R$ 1,5 milhão. Cuiabano Lima convidou o produtor rural e um dos maiores produtores de grãos do país, Dilceu Rossato, para entregar a homenagem a Gusttavo, uma placa com os seguintes dizeres -– “Conferimos ao maior artista do Brasil o título de Embaixador do Agronegócio brasileiro. Ficamos felizes por nos representar, toda a classe trabalhadora que alimenta o mundo”

O sonho e profecia do embaixador começam a se tornar realidade. Segundo as informações, ele está negociando uma mega fazenda no valor “simbólico” de cerca de R$ 270 milhões de reais.