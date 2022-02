BBB 2022: Edição ignora Eslovênia tapando a boca de Linn após polêmica

A Globo decidiu mostrar o erro de Lucas com Linn da Quebrada, durante a festa de quarta-feira (23) no BBB 2022. No entanto, a edição desta quinta-feira (24) ignorou uma atitude polêmica de Eslôvenia com a cantora.

O programa não exibiu o momento em que a modelo tapa a boca da artista durante uma conversa com a artista. Na ocasião, as duas conversavam na sala após Lucas errar o pronome de Lina. A cena rendeu muitos comentários nas redes sociais.

Tudo aconteceu quando a paraibana procurou a cantora para pedir que ela perdoasse seu namorado e acabou tendo uma atitude polêmica.

A sister iniciou a conversa sentada no colo de Linn da Quebrada, mas rapidamente foi interpelada pela artista. “Você está tentando aliviar a dor dele”, disparou a artista que, em seguida, teve sua boca tapada por Eslovênia. Irritada, ela tirou a mão da sister da boca e falou: “Não tapa a minha boca!”. “Jamais”, falou Eslovênia.

A paraibana lembrou quando errou o modo de falar com Lina e foi acolhida. “Eu errei e que bom”, disse. Lina rebateu: “E quando vão me acolher? Quando vão me acolher? Quando que minha dor vai valer alguma coisa? Quando que cada vez que me matam vai valer alguma coisa? Porque cada vez que fazem isso é como se ignorassem a minha existência. Você sabe o que é isso? Eu sei”.