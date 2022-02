BBB 2022: Jade Picon é a nova líder; Naiara Azevedo cai no paredão

E o terceiro líder do BBB 2022 já está definido: será a vez de Jade Picon reinar por uma semana. A Prova do Líder, patrocinada pelas Americanas, foi exibida na ao vivo na noite desta quinta-feira (3). E a nova mandatária teve grandes desafios logo de cara.

Os participantes foram divididos em três grupos, e a disputa teve três rodadas. A atividade consistia em uma mistura de sorte e memória.

“Hoje, a prova do líder é Americanas. Vamos às regras: A cada rodada, você deverá pegar o produto no carrinho de compras. No telão, terá irão aparecer 18 produtos e você deverá identificar a última posição em que seu produto apareceu. Terá que subir no piso de led e se posicionar sobre o número no qual o seu produto apareceu por último. Toda vez que você acertar um número, você pontua”, dizia a instrução.

“A disputa vai ter uma fase classificatória e uma final. Na fase classificatória, nós teremos três chaves de seis competidores. Em cada chave, os dois competidores que fizerem três pontos primeiro avançam a final”, explicou Tadeu Shmidt. Após três chaves, os finalistas foram Tiago Abravanel, Linn da Quebrada, Natália Deodato, Vyni, Jade Picon e Eslovênia.

Após vencer, a líder teve que escolher quatro jogadores para encarar, cada um, uma consequência: ir direto ao paredão, ir para o VIP, ganhar imunidade, ir para a Xepa. As consequências foram definidas por sorteio.

Natália ganhou imunidade;

Jessilane foi para a Xepa;

Naiara foi para o paredão;

Lucas ganhou o VIP.

Depois, Jade escolheu as pulseiras do VIP: além de Lucas, ela chamou Bárbara, Laís, Vyni e Eliezer.

BBB 2022 terá voto aberto pela segunda semana consecutiva

Tadeu Schmidt também contou em detalhes a dinâmica da terceira semana do programa. No sábado (5), será realizada a Prova do Anjo. O primeiro eliminado vai para o monstro. O Anjo também terá a chance de ganhar um voto com peso dois. Além disso, será autoimune e vai imunizar alguém.

O paredão será triplo no domingo (6). O anjo indica um. O líder também indica um. Os dois outros serão indicados pela casa, com ordem de votação por sorteio: os primeiros oito sorteados votam em aberto e indicam um ao paredão; os últimos nove sorteados votam no confessionário e indicam mais um. Com exceção do indicado pelo líder, todos jogam a Prova Bate-Volta.