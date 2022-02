BBB22: Eslovênia tapa a boca de Lina com as mãos e sister se revolta

Após voltar a ser tratada no masculino no BBB22, dessa vez por Lucas Bissoli, Linn da Quebrada teve uma discussão com Eslovênia. A paraibana procurou a cantora para pedir que ela perdoasse seu namorado e acabou tendo uma atitude polêmica.

Ela iniciou a conversa sentada no colo de Lina, mas rapidamente foi interpelada pela artista. “Você está tentando aliviar a dor dele”, disse Lina que, em seguida, teve sua boca tapada por Eslovênia. Irritada, ela tirou a mão da sister da boca e falou: “Não tapa a minha boca!”. “Jamais”, falou Eslovênia.

A paraibana então lembrou quando errou o modo de falar com Lina e foi acolhida. “Eu errei e que bom”, disse. Lina rebateu: “E quando vão me acolher? Quando vão me acolher? Quando que minha dor vai valer alguma coisa? Quando que cada vez que me matam vai valer alguma coisa? Porque cada vez que fazem isso é como se ignorassem a minha existência. Você sabe o que é isso? Eu sei”, disse.

a eslovenia querendo tampar a boca da linn, pqp viu vou te contar, que menina porre!! pic.twitter.com/GAQlYpIJE8 — felipe 🧬 jurídico jessilane 🔫 (@luisfwlipe) February 24, 2022

Eslovênia reconheceu que nunca saberá como é estar no lugar de Lina e continuou. “Talvez você saiba se você olhar pra mim, pra mim. O que eu tô te pedindo é só ‘olha pra mim’. Não tente amenizar a dor de outra pessoa. Perceba que estou morrendo diante dos seus olhos. Eu não tenho mais palavras pra implorar pela minha vida. Eu estou implorando pela minha vida. Estou gritando aos quatro cantos que matei o Júnior [seu nome antes da transição de gênero] e ainda assim o chamam.”[/olho]

As duas continuaram discutindo quando Eslô elogiou Lina e disse que gostaria que ela se visse como os demais membros da casa a veem. “Eu não preciso de enaltecimento. Eu preciso de responsabilidade”, disparou Linn.

“Eu aprendi com você no começo, quando você estava leve e disposta”, cobrou Eslovênia.