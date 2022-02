BBB22: Maria não se empolga com Casa de Vidro, esnoba e é detonada por Larissa: “Ninguém é obrigada”

Na manhã desta sexta-feira (11), Larissa e Gustavo entraram no BBB22. No entanto, nem todo mundo ficou radiante, como o caso de Maria. A sister, que também é atriz, não ficou lá muito empolgada e nem foi dar boas vindas aos novos participantes da casa. Sendo assim, já começou uma certa rivalidade.

Sem papas na língua, Larissa detonou a atitude de Maria. “Boa maneira de recepcionar. Ninguém é obrigado mas por educação”, comentou com os outros jogadores.

Com sono, Maria viu a Casa de Vidro no jardim do BBB22. Contudo, não achou muito interessante, e preferiu voltar a dormir. Em outro momento, a sister declarou que o que eles viram, foi da semana passada, antes do Jogo da Discórdia, e também do paredão. Desse modo, alertou os brothers para terem cuidado no que vão acatar.

Além disso, em uma conversa sincera com os brothers, Larissa afirmou que o programa de fato está flopado. Mas não para por aí! A influenciadora alertou Jade para tomar cuidado com Bárbara. Em outro momento, ela chegou a falar para ela beijar logo Paulo André, pois Anitta estava de olho nele.

BBB22: Douglas descobriu Larissa e Gustavo

Logo às 10h45 da manhã, Douglas viu um botão no meio do jardim e foi logo apertando para ver o que era. Desse modo, ele conseguiu ver Larissa e Gustavo na Casa de Vidro, do BBB22.

Com isso, os outros brothers foram chegando surpresos para checar o que estava acontecendo. Gustavo e Larissa se apresentaram para todos os membros e conversaram alguns assuntos. Obviamente os confinados queriam saber como estava o cancelamento e a reputação de todos. Por fim, os dois afirmaram que eles estão com milhões de seguidores. Mas, Natália e Jessinali ainda não bateram o primeiro milhão.