BBB22: Paulo André coloca Scooby contra a parede e ele expõe detalhes íntimos de namoro com Anitta

Um dos assuntos comentados no BBB22 foi o “crush” de Anitta por Paulo André. Em resumo, Larissa, que está confinada na casa de vidro, trouxe essa informação. PA ficou surpreso ao descobrir que é considerado um dos galãs do BBB22.

Desse modo, nesta noite o atleta decidiu tocar no assunto com Pedro Scooby, que é ex-namorado da cantora pop. “Eu e meu amigo, a gente inventou um bordão. Quando a parada deu bom, a gente fala assim: ‘Deu Anitta’. A gente fala isso entre a gente”, comentou Paulo André.

Em seguida, o surfista Pedro Scooby concordou com o amigo: “Aquela se deu muito bem na vida”. “Não fica bolado não, já passou muito tempo. Já passaram 3 anos”, completou. Anitta namorou o surfista por alguns meses no ano de 2019. No entanto, desde 2021, Scooby é casado com a modelo Cintia Dicker.

“Não deixa de zoar como você tava zoando, tudo certo. O irmão dela é como se fosse meu irmão, o pai dela é meu brother. Eu sou casadão, e depois de tudo ela teve namorado,” declarou o ex da artista.

Mais adiante, Paulo André questionou o amigo sobre a relação com a estrela. “Mas vocês foram intensos?”. O surfista respondeu: “Claro”. “E porque não deu bom?” Insistiu PA. “Personalidades diferentes.”