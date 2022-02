BBB22: Prova do Líder poderá ser cancelada após Pedro Scooby admitir trapaça; assista

Na noite desta quinta-feira (24) ocorreu a segunda prova de resistência da 22ª temporada do Big Brother Brasil. Em duplas, os participantes tinham que montar um quebra-cabeça de acordo com o gabarito mostrado no telão. A dupla que aguentasse mais tempo montando o quebra-cabeça corretamente, ganharia a dinâmica.

Com pouco mais de 8 horas de prova, Pedro Scooby e Paulo André saíram vitoriosos da dinâmica, após sua dupla rival, Jade Picon e Laís, desistirem por necessidades fisiológicas. Apesar de terem sido os últimos a saírem da dinâmica, a liderança dos brothers está sendo contestada pelos fãs do reality global, após Scooby afirmar que urinou durante a prova.

Em um vídeo que circula pela web, é possível ver o surfista contando como, onde e quando ele urinou. “Eu acho que fiz xixi, assim, levantando parte da bermuda. Aí eu fiz xixi. Mano, acho que o short ficou prendendo minha bexiga, se ligou? Não desceu tudo. Mano, quando entrei na prova, uma vontade de fazer xixi absurda. Eu sentado ali no sofá com ele [Paulo André], ele falando ‘Calma, aguenta!’. Eu falei: ‘Mano não sei o que fazer, vou mijar nas calças”, concluiu Scooby.

Já em outro vídeo, Scooby ainda deu a entender que estava urinando aos poucos, durante a prova. “Não tem uma parada quando você fica fazendo muito xixi? Incontinência [urinária]?”, questionou o surfista à Laís. A sister respondeu que, geralmente, são idosos que tem esse quadro ou homens com problemas na próstata. E o surfista foi direto: “Então é isso que eu estou fazendo [risos]”.

Pedro Scooby não foi o único

Jade Picon também foi um dos destaques da prova de resistência. A sister persistiu na dinâmica até o seu limite e acabou mijando nas calças. Ao ver que sua bexiga realmente estourou, a sister solta “F*deu!” em alto e bom som, e saiu correndo para dentro da casa mais vigiada do país. A sister até chegou a pedir para Laís, sua dupla, orar para que elas conseguissem aguentar a prova.

“Vamos conversar gente, eu tô quase fazendo xixi em rede nacional. Não tô conseguindo mais e não é algo que quero fazer. Pelo amor de Deus, se eu fizer xixi nas calças…”, alertou Jade momentos antes do ocorrido. Não urinar durante a prova é uma das regras da dinâmica. Sendo assim, Jade Picon e sua dupla, Laís, foram desclassificadas. Pedro Scooby e Paulo André acabaram levando a melhor e se tornaram os líderes da semana.

