Bruna Marquezine arranca elogios de Anitta ao surgir sensual na web

Bruna Marquezine deu o que falar nas redes sociais nesta semana. A atriz tirou alguns dias de folga para curtir uma casa em frente à praia na Bahia e compartilhou algumas fotos em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, a artista surgiu bem sensual, exibindo o corpão e deixando parte dos seios à mostra. “Que experiência! Estava com saudades real de curtir experiências como essa, ao lado de quem eu amo”, legendou.

Nos comentários, Bruna recebeu elogios de diversos famosos, entre eles Anitta, com quem retomou a amizade recentemente e até já curtiu o show. “Carai, muito linda”, disse a funkeira.

“Gataaaa“, vibrou Sasha Meneghel. “Muito bela, misericórdia“, afirmou Pocah. “Tu existe mesmo?“, questionou Juliette. “Bela“, reforçou Grazi Massafera. “Linda demais“, escreveu Paolla Oliveira.

Bruna Marquezine vai ao show de Anitta e acaba com os rumores de briga

Marquezine deixou de lado a suposta briga com Anitta. A atriz e modelo marcou presença em um show de Carnaval da cantora, que aconteceu no Rio de Janeiro, surpreendendo ao posar para fotos no local.

Para o evento, que aconteceu no Parque Olímpico, Bruna escolheu usar uma calça com blusa de manga longa e gola alta em cor vermelha. A transparência da roupa, avaliada em R$ 1.140,00, deu um toque de sensualidade na famosa.

Anitta também ostentou estilo em seu look. Depois de usar uma roupa avaliada em R$ 25 mil para o show de São Paulo, do último sábado (12), a cantora apareceu usando uma roupa com detalhes de gatinha na região dos seios, além de luvas e garras.

Comentário polêmico

Recentemente, a atriz usou as redes sociais para comentar sobre uma situação curiosa envolvendo Eslovênia, do BBB. Bruna levou um “chega pra lá” da equipe da sister, após perguntar se não havia ninguém no jogo para votar na moça.

A situação aconteceu antes do paredão da última terça-feira (8). A atriz Fernanda Paes Leme escreveu em seu Twitter, após declarar torcida para Douglas Silva: “Quero tanto que o #DG fique pra ver a cara da Bárbara e Laís”.

“E pra ter alguém pra votar na Eslo”, disparou Bruna, por sua vez. Em seguida, a equipe de Eslovênia mandou o recado para a modelo e atriz, lembrando que ela torceu para Manu Gavassi em 2020, dando a entender que Marquezine torce apenas para famosos.

“A gente entende o seu amor pela Disney desde o BBB 20, Bru”, disparou o perfil de Eslô. A situação não agradou muitos fãs, que acabaram criticando a atitude do administrador de Eslovênia.