Capacitações gratuitas abordam saúde suplementar; veja como se inscrever

Cursos focados na área da saúde estão sendo oferecidos gratuitamente para interessados em aprender as bases que fundamentam a operação do setor de saúde suplementar. As aulas são ministradas por nomes reconhecidos no mercado de trabalho, como José Cechin, superintendente executivo do IESS e Alberto Ogata, pesquisador do Centro de Pesquisa em Administração e Gestão em Saúde da Fundação Getúlio Vargas — Escola de Administração de São Paulo (FGV EAESP).

Os cursos são oferecidos a partir da parceria entre a Escola de Negócios e Seguros (ENS) e o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). O público-alvo dos cursos on-line e gratuitos do IESS Educação abrange desde os beneficiários dos planos de saúde, passando por alunos de pós-graduação em saúde, magistrados até órgãos governamentais e empresas que atuam no setor.

As videoaulas têm entre 30 minutos e 1h30 de duração e estarão disponíveis de forma virtual, na plataforma da ENS, atualizadas quinzenalmente. Por meio de vídeos com linguagem acessível, é possível conhecer os mais diversos assuntos relacionados à área de saúde suplementar. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site da ENS .

O acesso ao conteúdo das aulas ficará disponível aos alunos por 30 dias. Confira, a seguir, o cronograma de aulas e as temáticas dos próximos cursos:

(17/02) — ‘Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e Avaliação de Tecnologia em Saúde’

(03/03) — ‘Imperfeições de Mercado e a Necessidade de Regulação do Setor de Saúde Suplementar Brasileiro’

(17/03) — ‘Modelos de Remuneração de Prestadores de Serviço de Saúde’

(31/03) — ‘Regras para Reajuste de Planos de Saúde no Brasil’

(14/04) — ‘Gestão da Atenção Primária à Saúde’

*Com informações do portal Medicina S/A