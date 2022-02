Casa que Ivete e Daniel alugaram na Ilha de Tinharé tem 17 quartos, catamarã, pista de pouso e quadra de tênis

A cantora Ivete Sangalo curtiu toda a semana passada ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, a estadia em um paraíso localizado no município de Cairu, mais especificamente a Ilha de Tinharé, que se situa na zona turística Costa do Dendê.

A Villa Pontal, localizada na Fazenda Pontal, é a casa de 17 quartos escolhida pelo famoso casal para passar uma curta temporada, de 14 a 20 de fevereiro. O estabelecimento de luxo fica em frente à famosa Ilha de Boipeba, reduto de famosos que também merece destaque na localidade.

A sequência de fotos e vídeos que mostraram o casal andando a cavalo e se divertindo no mar alcançou milhares de curtidas em pouquíssimo tempo, e acabou chamando a atenção dos internautas de todo o Brasil por causa da beleza natural do local.

A editoria BNews Turismo descobriu que a mansão à beira mar em que Ivete e Daniel se hospedaram possui diversas opções de lazer, incluindo quadra de tênis e, acreditem, um catamarã à disposição dos hóspedes.

A reportagem conversou com Josi Rosário, responsável pelo comercial do Villa Pontal, que cuida diretamente da reserva, acompanhamento e organização da programação do grupo. Ao BNews Turismo, ela falou sobre o empreendimento: “O Villa Pontal fica na sede da Fazenda Pontal, na Ilha de Tinharé, em Frente à Ilha de Boipeba. Temos uma estrutura de 17 quartos e acomodamos até 43 pessoas. Recebemos apenas grupos de forma exclusiva, ou seja, sempre um único grupo. O período pode ser de, no mínimo, três diárias”.

O que chamou atenção de muitos – e também da reportagem – são os serviços da mansão. Entre os básicos, tem concierge, chef, governanta, garçom e barman de suporte, personal trainer e guia local e segurança. Mas o que realmente mostra o luxo do local quem fala é Josi. “Temos estrutura de campo de futebol, quadra de tênis, cavalos, pista de pouso – que recentemente foi iluminada para receber voos à noite, e temos um catamarã, que fica à disposição do grupo para passeio pela região”, destacou.

Questionada sobre valores, a representante da Villa Pontal preferiu não abrir o jogo. Se limitou a dizer que “a gente organiza de acordo com a temporada, com os feriados, como funciona a rede de hotelaria, apesar de não sermos hotel ou resort”. A reportagem foi ao site tentar fazer uma simulação, porém essa opção não está disponível.

Diante da repercussão que a estadia de Ivete e Daniel teve, o BNews Turismo procurou Cláudio Brito, secretário de Turismo de Cairu. Ele comemorou a novidade e deu explicações sobre as localizações, uma vez que muita gente publicou, erroneamente, que Ivete se hospedou em Boipeba.

“Realmente [a Fazenda Pontal] fica na Ilha de Tinharé, em frente a Boipepa, dividido pela Boca da Barra de Boipeba. Para atravessar do Pontal para Boipeba leva de três a cinco minutos. Inclusive, entre o Pontal e Boipeba passa o Rio do Inferno, que desemboca a 500 metros na Boca da Barra, onde o rio se encontra com o mar”, disse.

Mas a confusão envolvendo a localização tem um motivo e o secretário explicou ao BNews: “A localidade da Ilha de Tinharé mais próxima do Pontal é Garapuá, entre 30 a 40 minutos de carro 4×4 ou quadriciclo, é por isso que as pessoas ligam mais a Fazenda Pontal à localidade de Boipepa”.

Boipeba, aliás, é considerada uma das joias do Arquipélago de Cairu, segundo o secretário de Turismo da cidade. “Boipepa tem praia lindas como Moreré, Bainema, Castelhanos, Cueira, Tassimirim. E tem a cada ano um aumento no número de turistas que se encantam pela Ilha, que é um pouco mais sossegada que Morro de São Paulo, porém bastante visitada”, destacou.

Entre os principais atrativos desse paraíso, que fica a poucas horas de Salvador, estão “piscinas naturais, passeio de volta à Ilha de Boipepa, passando por várias praias e, também, com parada na localidade de São Sebastião, conhecida também como Cova da Onça. A gastronomia também é um ponto forte da ilha”, salientou Claudio Brito.

Como chegar:

Para quem parte de Salvador, a melhor opção para chegar a Boipeba é pegar o ferry-boat para Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, e seguir pela BA-001 (de carro ou ônibus) até chegar ao município de Valença. É do porto de Valença que saem lanchas e barcos para Boipeba. Outra opção é não parar em Valença e seguir a viagem até Torrinha, que fica mais próxima da Ilha de Boipeba e tem pequenos estacionamentos. Em ambos os casos, nos estacionamentos são cobradas diárias para quem vai deixar o veículo. Também é possível chegar a Boipeba em voos de pequenos aviões que partem do Aeroporto de Salvador.