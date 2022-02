Coach de sexo oral faz sucesso ensinando técnica ‘sem lingua frouxa’

“A partir de hoje, você nunca mais vai chupar com língua frouxa e boca murcha”. É com este incentivo que Agatha Lee Harper apresenta um dos cursos que oferece, “Delícias do Sexo Oral”, em uma plataforma de produtos digitais.

Com o cabelo tingido de roxo – ou loiro, nos vídeos mais antigos – e batom vermelho, Agatha recomenda livros, dá dicas de como melhorar o sexo oral (em homens) e explica sobre pompoarismo em seu canal de YouTube, o Instituto Harper de Sexualidade Humana, que já conta com 18 mil inscritos.

A plataforma é uma vitrine, e os vídeos curtos servem como isca para atrair o público para cursos pagos que variam entre R$ 74,90 e R$ 2.999,99. A sexóloga considera que seu principal foco são mulheres de 35 a 48 anos, casadas ou em relacionamentos estáveis há muito tempo, que enfrentam problemas com a própria sexualidade ou que querem ‘apimentar’ a vida a dois.

