Concurso IBGE: Prazo para pagamento de inscrição em PSS estão encerrando

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) alerta quem se inscreveu nos processos seletivos simplificados (PSS) para recenseador e para agente censitário que o prazo para o pagamento da inscrição encerra-se no dia 16, quarta-feira. As provas para os dois cargos estão previstas para ocorrerem em 10 de abril.

Em Rondônia serão contratados 1.509 recenseadores e 224 agentes censitários municipais (ACM) e supervisores (ACS), distribuídos em todos os municípios do estado. As contratações devem ocorrer a partir da segunda quinzena do mês de maio. Já a coleta de informação nos domicílios começará no dia 1º de agosto.

A previsão é que os contratos dos agentes censitários sejam de cinco meses e dos recenseadores de três meses. ACM receberá R$ 2.100,00, ACS terá remuneração de R$ 1.700,00 e recenseador será remunerado por produção, podendo atingir R$ 3.500,00.

Outros processos seletivos

Além dos processos seletivos para recenseador e para agente censitário, estão em andamento outros dois processos seletivos para contratação de coordenador censitário de área (CCA), com três vagas em Rondônia, e de agente censitário de administração e informática (ACAI), com 17 vagas no estado. As provas devem ocorrer no dia 20 de fevereiro.