Concurso no AC, reajuste para servidores, convocação na PM, acordo bilateral e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

A retrospectiva semanal do ContilNet traz os assuntos que mais repercutiram nas mais variadas categorias. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Morre Zenilda Barbalho, funcionária aposentada da Emater, em Senador Guiomard

A extensionista Zenilda Barbalho Bezerra de Lima, servidora aposentada da Emater-Acre, morreu, na manhã desta segunda-feira (31), em Senador Guiomard onde morava com a família. Ela foi vítima de uma doença rara e invasiva contra a qual lutava fazia anos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Prefeito de Marechal Thaumaturgo surge em companhia inusitada e joga água no chopp de Mazinho Serafim

Os moradores de Marechal Thaumaturgo observaram, nesses últimos dias, uma companhia diferente nas agendas do prefeito Isaac Piyãko (PSD-AC): a ex-secretária de Cidadania e Assistência Social de Cruzeiro do Sul, Keiliane Cordeiro. Esposa do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, Keiliane deve tentar vaga na Câmara Federal. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Em mensagem governamental na Aleac, Gladson reafirma aumento para servidores públicos do Acre

Na abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2022, da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o secretário de Governo, Alysson Bestene, representou o governador Gladson Cameli (Progressistas). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Após aumento em casos de Covid-19, todo o Acre regride para bandeira amarela

O governador Gladson Cameli (Progressistas) determinou que todo o Acre regrida para a bandeira amarela, medição usada como classificação de risco para combate ao coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Pedro Longo anuncia nova convocação de aprovados no cadastro de reserva das polícias Civil e Militar

O líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre, deputado Pedro Longo, usou o pequeno expediente na sessão desta quarta-feira (2) para dar boas notícias: a primeira é a garantia que o Estado fará o chamamento dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson determina suspensão de eventos com público superior a 300 pessoas até final março

O governador Gladson Cameli suspendeu realização de eventos, sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares. A medida vale a partir deste mês de fevereiro e foi decretada no Diário Oficial, edição desta quarta-feira (2). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Morre Valério, ‘filho adotivo’ do médico Barral Y Barral, que vivia em situação de rua na Capital

Tão parecidos, que viveram de forma quase igual nas ruas de Rio Branco mas tão diferentes ao ponto de o registro de suas mortes, ocorridas num período de pelo menos 15 dias entre uma e outra, terem divulgação diferenciadas. Enquanto a morte de “Nego Bau”, morador de rua famoso em Rio Branco e que morreu nos primeiros dias deste ano, causou comoção social com direito a manifestações públicas que foram de pessoas comuns às mais elevadas autoridades do Estado, como o governador Gladson Cameli, a morte de Valério Rodrigues, aos 61 anos de idade, deu-se praticamente sem comoção – tanto que, mais de 15 dias depois em que ele foi encontrado morto, pouca gente, nem mesmo os atentos repórteres da imprensa, sabia do corrido. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Socorro Neri explica como governo está estudando reajuste salarial de servidores da Educação

O Governo do Estado ainda deve continuar as discussões sobre o reajuste salarial aos professores da rede pública de ensino, de acordo com a secretária de Educação, Socorro Neri, que concedeu entrevista ao ContilNet na tarde desta quinta-feira (3). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Com acordos entre Brasil e Peru, Acre pode gerar, de imediato, mais de 800 novos empregos

O senador Marcio Bittar (PSL) e o deputado federal Alan Rick (DEM) saíram do encontro com os presidentes do Brasil e do Peru – Jair Bolsonaro e Pedro Castillo -, ocorrido nesta quinta-feira (3), em Porto Velho, muito otimistas em relação ao progresso que o Acre deve ter com os acordos bilaterais de comércio e as políticas de segurança a serem adotadas nas áreas de fronteira para combater problemas como o narcotráfico. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Sem nenhum interessado no cargo, prefeitura no AC relança edital para processo seletivo com salário de R$ 3 mil

Sem nenhum interessado no cargo de farmacêutico, ofertado no último processo seletivo simplificado em janeiro deste ano, a Prefeitura Municipal de Porto Acre, publicou novamente o edital com novas datas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.