Covid-19: Nesta quarta-feira, um morador está internado no Hospital de Sena

Apesar das centenas de casos de covid-19 confirmados diariamente em Sena Madureira, o número de internações no Hospital João Câncio Fernandes não é alto. Nesta quarta-feira (2), somente um morador acometido pela covid está sob cuidados médicos no hospital.

Nesse começo de ano, com a explosão de novos casos, a preocupação voltou a tomar conta das autoridades ligadas à área da saúde. Apesar disso, nota-se que a agressividade da doença não está tão presente como o verificado no ano passado. “No pico da covid em 2021, todos os leitos do Hospital de campanha foram ocupados. No presente momento, é claro que a situação ainda é preocupante, mas graças a Deus o número de internações tem sido menor”, comentou Michael Kelles, diretor-administrativo do Hospital de Sena.

Para Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização, um dos fatores que contribuem pra isso é a vacinação. “Conforme informações dos especialistas, a pessoa que está com o esquema vacinal completo tende a desenvolver sintomas menos graves da covid, por isso, que a vacinação é importante”, frisou.

Ontem, segundo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de saúde, foram registrados 43 casos de covid-19 em Sena Madureira e outros 150 estão em análise.