Dieta de Jade Picon: nutricionista explica a estratégia que promove a perda de peso e melhora cognitiva

Como seguir a dieta de Jade Picon

Realizar a mesma estratégia que a participante do “BBB 22” não significa ter o mesmo resultado físico. Afinal, o jejum não é fundamental, é apenas uma das diversas estratégias nutricionais existentes. Além disso, os benefícios da prática não podem ser generalizados.

“Para perder peso devemos fazer uma restrição calórica, e para manter o peso devemos ter ingestão calórica e gasto energético equilibrados. Podemos usar várias estratégias para isso, todas baseadas em restrição calórica: low carb, dietas hiperproteicas, cetogênicas ou com restrição de gorduras. Cada pessoa vai se adaptar melhor a uma”, esclarece Gabrielle.

Para as adeptas, a nutricionista indica quebrar o jejum com alimentos saudáveis, como proteínas e gorduras boas. Ela ainda alerta que, nesse momento, fazer a refeição somente com fontes de carboidrato pode resultar em mal-estar, devido ao pico de glicemia no sangue.

Por fim, a especialista reforça a existência de variados protocolos de jejum intermitente, por isso, consultar um profissional habilitado é essencial para ter orientações personalizadas, conforme as necessidades individuais.