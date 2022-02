‘Eduardo e Mônica’: veja onde está casal que inspirou música de Renato Russo e filme

“Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração.” Assim começa a história de “Eduardo e Mônica”, casal brasiliense eternizado na música de Renato Russo, e agora nas telas de cinema, por meio do filme de mesmo nome. A canção faz parte do imaginário da capital mas, o que muita gente não sabe, é que ela foi inspirada por um casal de amigos do artista.