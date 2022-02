Giro do zodíaco ContilNet: Guru Binho de Ouros traz a previsão de 20 a 26 de fevereiro

Meus queridos e queridas, tenham uma ótima semana com muito agradecimento, reflexão e bênçãos para 2021, o poder é de vocês e a escolha também, portanto, escolham o melhor do belo, do sábio, da paz e do amor, para a prosperidade acontecer!

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Espiritualmente, o momento é de saltar além das fronteiras, além da realidade e do próprio mundo, seguindo o palpite da fé… Sejam o impulso da vontade e não do desejo… Nos negócios, um palpite de sorte pode fazer toda a diferença nos resultados, arrisquem fazer algo diferente e original… Na saúde, procurem fazer exercícios físicos e dormirem no horário certo… Controlem a ansiedade…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Mais uma vez, a fortuna segue seu ciclo, sintonizem o movimento e tenham um retorno justo da riqueza e do ciclo de trabalho, usem esse ciclo de forma que sintonizem a luz e a sombra que estão com vocês esse é o desafio espiritual da semana! Nos negócios, o ciclo é favorável para transações vantajosas, empreguem o conhecimento de vocês pra serem diferenciais e encantarem o cliente… Na saúde, cuidado para não se alimentarem além da conta…

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: É o momento espiritual de se libertarem de esquemas e situações que não se encaixam mais, coloquem ação inteligente e objetiva pra acontecerem! Raiva não é inteligente, portanto examinem a realidade com inteligência e centralizem a mente com a respiração… Nos negócios, fim de situação que não agrega mais, deixe iro que precisa ir… Na saúde, controlem a agressividade e a irritação, relaxem, leiam um bom livro e façam aquela malhação caprichada!

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Reflexão é o desafio espiritual da semana, procurem enxergar onde andam, quem são vocês e quem acompanha a caminhada… Use a intuição e ouçam a voz do interior, que guia com lógica, certeza e exatidão… Nos negócios, parem e analisem melhor a situação, estudem os processos, as pessoas e produtos envolvidos, certamente, obterão um resultado melhor! Na saúde, é tempo de refletir, descansar e curtir o silêncio, façam yoga e meditação.

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Iniciativa é a diferença, quando se comunica e divulga as ideias envolvendo as pessoas… A diferença está em usar a inteligência para encantar, envolver e levar um benefício para as pessoas, usem corretamente as palavras e os resultados virão, as portas serão abertas para vocês passarem… Nos negócios, a abordagem inteligente das ideias, permitirá que vocês criem oportunidades diversas, para isso, sintonizem a realidade de cada pessoa e posposta… Na saúde, cuidem dos olhos e da cabeça…

Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro: O Universo conspira para a realização e alegria, uma grande satisfação pelo dever cumprido, eis aí a reflexão espiritual da semana! A concretização foi consolidada pela missão cumprida, ao chegar ao final de mais uma caminhada, comemorem e recebam essa dádiva! Nos negócios, uma recompensa para os esforços empregados no ano! Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito!

Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro: Espiritualmente, o tempo é de aprendizado, ensino, perdão e inspiração para as pessoas! Sejam a ponte para a realidade e permitam que o divino mestre guie vocês! Nos negócios, um toque espiritual para deixar a energia boa e instruírem as pessoas no que é certo, sucesso como consequência… Na saúde, apreciem a boa comida e a boa bebida…

Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro: Liberdade e renovação da alma e espírito, nova chance de fazer certo uma situação, um retorno ao natural básico, é o desafio espiritual da semana! Nos negócios, alianças com antigos parceiros e oportunidades por mérito, farão diferença nesse período, inovem e aconteçam! Na saúde, recuperação e regeneração do corpo, alimentação saudável e disciplina são fundamentais!

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Usem a observação e prudência nesse momento, aprendendo a ouvir para compreender a situação e não caírem em armadilhas… Sirvam com habilidade, as pessoas, coloquem seus talentos para o bem comum e notarão a diferença! Nos negócios, um serviço bem feito, criando outra oportunidade… Aproveitem e façam a propaganda trabalhar pelas atitudes… Na saúde, cuidem da qualidade da água que bebem, evitem verduras que não sejam frescas…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Espiritualmente, é necessário que assumam a direção da situação e comandem com sabedoria, usem a intuição, o bom senso e a experiência de vida pra fazerem a diferença e produzirem um resultado feliz para todos. Nos negócios, tenham a determinação de cumprirem o planejado e tudo dará certo! Na saúde, cuidado com o autoritarismo e a manipulação psicológica…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Estão recebendo o que merecem, o que é justo para vocês, algo que foi semeado, agora é colhido… Nos negócios, resultados por merecimento, ponderem com tudo isso e aprendam com os erros, transmute-os! Na saúde, tenham cuidado com os rins e procurem por paz…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Não pintem um quadro que não é real… Sonhem, mas sejam orientados pelo bom senso e razão, usem a intuição e evitem ambientes e pessoas pesadas, reflexão espiritual da semana… Nos negócios, uma fase negativa, onde é necessário inspirar as pessoas trocarem a energia, em positividade… Na saúde, insônia e ansiedade influenciando na qualidade do sono…

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

Binho de Ouros

