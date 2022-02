Giro do zodíaco de 27 de fevereiro a 05 de março de 2022 com o guru Binho de Ouros

Olá pessoas, mais uma semana intensa com o giro do Tarot pelos signos, em alto astral!

Áries, de 21 de março a 20 abril: Espiritualmente é um período de ciclos que se repetem, tenham harmonia e sincronismo com o giro da roda, debandem a tristeza que há no coração, lutem contra o baixo astral e sigam em frente com confiança e fé! Nos negócios, é possível que enfrentarão algumas chatices com clientes, amigos ou processos de trabalho, tenham persistência e foco e tudo se resolverá. Na saúde, tenham cuidados com a alimentação e pensamentos depressivos olhem lá hein?

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Esse é o momento de realizarem tudo com o amor e tato, direcionarem pensamentos inteligentes para atitudes realizadoras, cuidem das pessoas que amam, tenham satisfação no namoro, no sexo e recebam o resultado justo das atitudes realizadas. Nos negócios, resultados realizados que permitem uma profunda interação com indivíduos, clientes e métodos de trabalho, curtam essa vitória e olhem para os desafios do futuro. Na saúde, atividades de lazer e hobbie que proporcionam excelente satisfação para corpo alma e espírito, combinem a prática de exercícios físicos com esportes e atividades criativas.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: A reflexão da semana é acreditar no seu sonho, ter os pés no chão e se libertar de ilusões, assim como de energia negativas, portanto, pare de ficar falando de coisas ruins, repetindo como um papagaio assuntos negativos que colocam obstáculos na sua vida! Evitem ambientes pesados, pessoas negativas, e façam uma limpeza do corpo, da alma e do espírito na sexta-feira através de orações de agradecimento e banho de limpeza usando ervas, sugestão, banho de manjericão. Nos negócios, se livrem de situações que não correspondem à realidade, separando do real ou imaginário ou mesmo ilusório, provavelmente terão que lidar com uma fantasia do cliente ou dos colegas de trabalho, tenham delicadeza pra mostrar como a situação é de fato! Na saúde, não levem problemas de trabalho para casa, durmam na hora certa e evitem de ficarem acordados até tarde, um bom sono reparador deixará vocês mais dispostos na semana.

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Deixem irem embora situações que precisam acabar, desapeguem, permitam que a vida siga o rumo natural e aceitem as mudanças que precisam fazer. Evoluir faz parte da vida, e toda escolha traz resultados e desafios importantes para serem vividos, aceite-os! Nos negócios, analisem coisas que podem ser cortadas ou modificadas, realizem modificações cirúrgicas nas ações de negócios tomadas, então poderão ter resultados mais sustentáveis. Façam aquilo que dá prazer a vocês e que cria um clima de saudade e nostalgia, então conseguirão criar uma solução original. Na saúde, façam atividades que tragam prazer a vocês e dispensem qualquer coisa que não sincroniza com o corpo.

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Espiritualmente é um momento de reflexão e de serviço humilde e cuidadoso, que vocês precisam ocultar a verdadeira intenção, porém é um momento de paz e visão real das possibilidades. Vejam com clareza a estrada que está à frente de vocês e façam a caminhada com amor e sabedoria! Nos negócios, planejamento é a palavra-chave para o sucesso do trabalho e dos negócios que farão nesse semestre, façam aquilo que gostam o melhor que puderem e observem as respostas das pessoas, então direcionem seus esforços para que as expectativas e necessidades de seus clientes sejam satisfeitas. Na saúde, se retirem ao momento solitário e aproveitarem o dia em paz, fazendo atividades que dão prazer pro corpo e pra mente.

Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro: Reflitam a necessidade de olharem a situação além do que ela é… Deem um salto de fé confiando no impulso da vontade, então poderão cortar situações que não agregam usando a inteligência como fator primordial para fazerem diferença! Agreguem talentos que somam e façam acontecer com a qualidade de pessoas, e não com a quantidade. Nos negócios, ouçam o palpite da sorte, libertem-se de atividades que sobrecarregam em vocês e tiram o objetivo, determinação e foco, essenciais para um resultado contundente… Na saúde, modifiquem a rotina com uma ação ousada, sincronizada com a vontade do seu espírito. Procurem separar atitudes necessárias de atitudes impulsivas.

Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro: Desafio espiritual é direcionar a situação com foco, assumam a liderança e tragam resultados para as pessoas que cofiam em vocês! Serão capazes de conquistarem coisas primorosas e mostrarem o verdadeiro valor de vocês, façam o milagre acontecer. Nos negócios, provavelmente serão convidados a assumirem a condução dos negócios nessa realidade e farão isso com o total apoio da equipe em função da confiança e certeza que vocês irradiam, portanto os resultados aparecerão com certeza! Na saúde, tenham cuidado com hipertensão e estresse, cada coisa no seu lugar de vida!

Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro: Temperança é a palavra-chave para o equilíbrio e somatório de forças internas que vocês estão empregando nessa semana. Usem isso de modo prático, simples e atrativo e conseguirão somar pessoas e ações para realizarem várias coisas inclusive assumirão a responsabilidade espiritual do próprio. Nos negócios, as pessoas podem convida-los a interagirem com o grupo em função de ideias práticas e originais. Somem as próprias ideias com as do cliente e tenham uma solução personalizada para o problema. Na saúde, realizem exercícios que interajam com o físico e o espiritual, para agregarem energia e resistência. Yoga e meditação são recomendadas.

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Espiritualmente é necessário refletir e analisarem a situação, tenham independência no que fazem usando as percepções de vocês como o guia certo para realizarem os objetivos. Escutem o que as pessoas querem dizer a vocês e façam o esforço para fazem diferença, então o pouco será muito, mas será substancial… Nos negócios, usem a intuição para modificarem pequenas atitudes da rotina, escutem o que o cliente quer dizer a vocês e ajustem as atitudes para satisfazerem as perspectivas deles. Na saúde, cuidem das pequenas atitudes diárias, façam exercícios sequenciados de esforço moderado. Pratiquem meditação e relaxamento.

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Momento de realização profunda e de alegria, vivam o prazer com as pessoas que curtem experimentando o máximo do sexo e da interação emocional, agradeçam pela vida e pelo momento que desfrutam! Veja se as pessoas sincronizam com os pensamentos de vocês, cuidado com aqueles que fofocam e falam demais… Nos negócios, uma celebração por realizarem objetivos afinados com os clientes e com os colegas, fiquem fora de falatórios que não levam a nada e foquem apenas no que podem realizar… Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito e em especial com a expressão emocional… Namorem bastante!

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: A reflexão espiritual da semana, é amparar a outra parte, sustentar a pessoa que ama e manter com determinação as escolhas tomadas. Coloquem pra fora o que desagrada, o que não concordam e tomem ações construtivas para mudanças. Nos negócios, não aceitem acordos ou situações que desvalorizam o trabalho de vocês, protestem e imponham o modo certo de fazer as coisas, o que for razoável permanece… Na saúde, tenham cuidados com as respiração, pulmões e com agressividade…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Espiritualmente é momento de se libertarem de situações que não se encaixam na vida de vocês, tenham energia de fazer o que for necessário para a mudança acontecer e serão satisfeitos com o que conquistaram… Nos negócios, reviravoltas que trazem golpes de sorte e permitem a realização de situações impensadas anteriormente… Façam o milagre acontecer usando o diferencial da energia e da atitude! Na saúde, libertação da mente de problemas estressantes, liberação da raiva e relaxamento consequente, tenham cuidado em ponderar essas duas coisas.

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

Binho de Ouros – Contato: [email protected]

Facebook: @guruengenheiro MT

Instagram: @guruengenheiro

YouTube: @guruengenheiro

Site Principal: arabutameamagiadotarot.blogspot.com, A Magia do Tarot

#zodíaco

#astrologia

#tarot

#horóscopo