Jojo Todynho, após casamento às pressas, não se cala e revela se está grávida

Jojo Todynho tem estado no centro dos holofotes nestes últimos dias em função de seu casamento às pressas. Após cinco meses de namoro, a gata decidiu subir ao altar com o militar Lucas Souza.

O casamento, aliás, acabou sendo oficializado no último dia 29 de janeiro em um sítio no Rio de Janeiro. Desde que Jojo casou-se, a gata vem sendo alvo de uma série de rumores.

Muitas pessoas questionaram se o casamento às pressas havia sido motivado por uma gravidez de Jojo Todynho. Diante disso, Fábia de Oliveira, do portal Em Off, decidiu tirar a dúvida dos fãs.

A assessoria de imprensa de Jojo negou a informação. Além disso, acabou sendo revelado que a cantora faz uso do DIU como método contraceptivo. Por isso, a possibilidade teve que ser descartada.

SOGRO DE JOJO TODYNHO FICA FORA DE CASAMENTO

Nesta quarta-feira (02), sogro da cantora Jojo, Renato Souza, rompeu o silêncio e abriu o jogo sobre sua ausência na festa de casamento da funkeira e seu filho Lucas Souza. De acordo com o caminhoneiro, ele não convidado para o evento.

Assim, disparou ele nas redes sociais: “Pra quem não me conhece sou pai do Lucas Souza, militar que se casou com a Jojo Todynho no sábado. Algumas pessoas perguntam porque eu não fui ao casamento, porque não tava lá, então queria esclarecer isso”.

“Eu não fui ao casamento porque, na verdade, ele negou suas origens. Ele um dia antes me ligou falando que não era pra ir ninguém de lá. Isso me deixou muito traumatizado, entristecido, sabe? Porque ele se criou ali e eu não acreditei”, contou ele.