Maíra revela a Faro qual famosa lhe contou das traições de Arthur

Durante gravação recente do programa A Hora do Faro, que vai ao ar em breve, Maíra Cardi revelou detalhes de um momento marcante de sua vida, que se tornou público para o Brasil. A influenciadora digital disse ao apresentador qual foi a famosa que lhe contou que Arthur Aguiar a traía.

A coluna LeoDias também te conta agora, em primeira mão, quem foi a responsável por essa revelação: a cantora Lexa. Segundo Maíra disse durante a gravação, a artista revelou para a amiga e coach pessoal sobre as traições do participante do BBB22.

Para quem não se lembra, as duas são muito próximas e Maíra Cardi foi a responsável por ajudar Lexa em seu processo de emagrecimento e reeducação alimentar.

A história de Maíra e Arthur rodou o Brasil após as traições se tornarem de conhecimento público. Apesar de todas as polêmicas envolvendo o casal, eles se resolveram e reataram o casamento. Antes de ir para o confinamento do BBB22, o cantor já tinha se mudado para a casa da esposa, voltando a morar com ela e com a filha dos dois, Sophia.