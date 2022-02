Menina de 2 anos morre após comer biscoito envenenado que era para cachorro

Na quinta-feira, 3, uma menina de 2 anos morreu após comer um biscoito envenenado que seria destinado para um cachorro, segundo informação do The Mirror. O caso aconteceu no estado de Jalisco, no México.

O biscoito foi jogado no jardim da casa de Heidy Valéria para “silenciar o cachorro barulhento da família”.

Ainda segundo o The Mirror, a menina parou de respirar duas vezes enquanto os médicos tentavam salvar sua vida. Porém, Heidy não resistiu e faleceu.

Apesar da substância causa do envenenamento da menina ainda não ter sido identificada, o cachorro e uma outra menina de 6 anos, que estavam brincando com Heidy, sofreram sintomas semelhantes, segundo a mídia local e passam bem.

“A notícia chocou toda a cidade e a mídia social entrou em erupção quando se soube o que havia acontecido”, comentou um morador local.

Nas redes sociais, moradores Os habitantes demonstraram seu choque com o caso e acusaram um vizinho pelo envenenamento da menina, na tentativa de envenenar o cachorro da família.

Pressionando as autoridades locais para prenderem rapidamente os culpados, o ator mexicano Arturo Islas Allende disse: “Perdemos Valeria, perdemos uma menina de 2 anos por causa de alguns sem escrúpulos que jogaram biscoitos envenenados em Tototlan, Jalisco. Esses caras deveriam estar na cadeia”.

De acordo com as autoridades locais, a família da menina recebe apoio da polícia à medida que a investigação avança.